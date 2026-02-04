El Ejército israelí mata a un joven palestino por lanzar piedras a los soldados

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado, sus militares se encontraban llevando a cabo "una operación" en la zona de Jericó e identificaron a varias personas que lanzaron piedras contra ellos, a las que califica de "terroristas".

"Los soldados respondieron con fuego real, eliminando a un terrorista e identificándose a otros terroristas heridos", dice la nota, que añade que no hubo heridos entre sus fuerzas.

El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina informó de que el joven era Said Nael Said Al Sheij, de 24 años, y que otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración.

La agencia de noticias palestina Wafa afirmó que estos hechos ocurrieron durante una incursión a la ciudad de Jericó de las fuerzas israelíes, en la que seis palestinos resultaron heridos -tres de ellos por munición real-, dos fueron golpeados por soldados israelíes y una mujer resultó herida tras ser atropellada por un vehículo militar.

El Ejército de Israel ha incrementado en los últimos años sus incursiones en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

En 2025, según datos de OCHA, las fuerzas israelíes mataron a 225 palestinos en Cisjordania y casi 4.000 resultaron heridos -también por colonos en el caso de los heridos-, incluidos casi 700 niños.