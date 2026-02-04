Fallece un revisor de tren en Alemania tras un ataque violento de un pasajero sin billete

El presunto atacante, un joven de 26 años, no tenía billete y cuando el revisor, de 36 años, intentó expulsarlo del tren que cubría la ruta entre Kaiserslautern y Saarbrücken, en el suroeste de Alemania, éste atacó al empleado ferroviario.

El revisor, identificado como Serkan C., resultó gravemente herido en el ataque -que se produjo nada más salir el tren de la estación de Landstuhl, en el distrito de Kaiserslautern- por los puñetazos que le asestó en la cabeza el presunto agresor.

El empleado ferroviario tuvo que ser reanimado en el lugar y ser trasladado a un hospital en estado crítico.

El detenido, un ciudadano griego sin residencia en Alemania, según la cadena de televisión 'NTV', se encuentra entretanto en prisión preventiva acusado de un delito de homicidio en grado tentativa.

"Todos nosotros en Deutsche Bahn condenamos con la mayor firmeza este terrible estallido de violencia y la muerte completamente absurda de nuestro compañero. Todos debemos plantearnos la pregunta de por qué se producen una y otra vez este tipo de brotes de violencia. Nosotros —la política y la sociedad— debemos dar respuestas", señaló la jefa de DB, Evelyn Palla.

DB ha convocado a todos los trabajadores ferroviarios y a todos los pasajeros que lo deseen a un minuto de silencio a nivel nacional.