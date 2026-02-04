Gobierno de Venezuela sostiene una reunión para entablar diálogo con sectores opositores

Al encuentro asistieron los diputados Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial (2012 y 2013), y Stalin González, ambos miembros de la bancada Libertad en el Parlamento y representantes de Unión y Cambio y Un Nuevo Tiempo (UNT), un partido que forma parte de la alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), pero que se distanció en los últimos meses. También participaron otros partidos políticos de la oposición minoritaria.

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Jorge Rodríguez indicó que con el diálogo buscan resolver problemas concretos, alcanzar "victorias tempranas" y encontrar mecanismos de participación política "con garantías suficientes" para que "quien quiera hacer política" pueda hacerlo sin obstáculos.

Según dijo, buscan "mecanismos de encuentro" entre los sectores de la política venezolana y con "todo el espectro político opositor", aunque señaló que hay liderazgos políticos "en el extranjero" que "se autoexcluyen", sin mencionar directamente a la líder de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, quien salió de Venezuela para recibir el Premio Nobel de la Paz.

En este sentido, aseguró que celebrar el ataque militar de EE.UU., en el cual fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, es "la antítesis del diálogo" y cuestionó que "en esos términos" se pueda entablar alguna conversación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rodríguez, quien ha sido jefe negociador de la delegación del chavismo en procesos de diálogo anteriores, explicó que esta reunión fue "una primera discusión", que describió como "franca" y "de grandes propuestas", en la que acordaron una agenda de trabajo que será elaborada "rápidamente" para sostener un nuevo encuentro el próximo lunes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La delegación del Gobierno en este proceso está también integrada por el excanciller Jorge Arreaza, los dos vicepresidentes del Parlamento, Pedro Infante y Grecia Colmenares, así como la diputada Carolina García y también Jhoanna Carrillo, gobernadora del estado Sucre (oriente), y según Rodríguez, esperan acordar medidas que puedan ser entregadas al Parlamento "para que se conviertan en instrumentos legales" y que sirvan para el "auxilio" de las necesidades de la población.

Más temprano, González informó que su fracción parlamentaria aceptó una invitación del Gobierno encargado para comenzar un proceso de diálogo y discutir los problemas que agobian a los ciudadanos.

Este grupo no se alinea con la mayor coalición opositora de Venezuela, liderada por María Corina Machado, aunque apoyan el reclamo de la plataforma para que se reconozca, lo que aseguran, fue el triunfo de Edmundo González Urrutia en las presidenciales del 28 de julio de 2024 frente a Nicolás Maduro.

El pasado 23 de enero, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó la instalación del Programa para la convivencia y la paz y propuso convocar un "verdadero diálogo político" en el país, que incluya a sectores "coincidentes" y también "divergentes", una tarea que encomendó al presidente del Parlamento.