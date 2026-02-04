Inundaciones en la Costa Azul francesa por una tormenta de fuertes lluvias y granizo

En apenas seis horas, se acumularon 86 litros por metro cuadrado, lo que significa una de las jornadas más lluviosas de los últimos 60 años en la zona, según los servicios meteorológicos.

Sólo en ese espacio de tiempo cayeron más precipitaciones que las habituales en todo un mes. En el pico de este fenómeno a las 22.00 locales (21.00) se recogieron casi 53 litros en una hora.

El Ayuntamiento de Antibes, citado por los medios, precisó que las zonas más afectadas fueron el oeste de la ciudad, en el límite con Vallauris, pero también el centro de Juan-les-Pins y el cabo de Antibes.

Una de las consecuencias directas de esas lluvias torrenciales, además de que algunas calles se convirtieron temporalmente en ríos, fue el apagón de el alumbrado público y de los semáforos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cualquier caso, más allá de algunas evacuaciones (los bomberos registraron 32 intervenciones), no se tiene noticia de daños personales.