Juzgan a un ministro serbio por impulsar ilegalmente un hotel del yerno de Trump

El juicio que comienza hoy contra Selakovic y otros tres altos cargos se refiere a la demolición de la antigua sede del Estado Mayor de Serbia, en pleno centro de Belgrado, que fue dañado en los bombardeos de la OTAN en 1999, y fue calificado como bien de protección cultural en el año 2005.

La retirada de ese estatus habría permitido al Gobierno derribarlo para que Kushner pudiera levantar en el terreno las 'Trump Towers', tres edificios de hasta 135 metros de altura, incluyendo un hotel, viviendas de lujo y un museo, un proyecto valorado en 500 millones de euros que finalmente no se realizará.

El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic, ha defendido la actuación del ministro y calificó hace semanas a la Fiscalía de Crimen Organizado (TOK) de "banda corrupta" por presentar los cargos.

Vucic ha llegado a afirmar que él mismo el autor intelectual de la demolición del Estado Mayor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El presidente firmó la pasada semana la reforma que reduce a la mitad el personal de la TOK, bloqueando prácticamente su funcionamiento, y que ha sido criticada por la Unión Europea, de la que Serbia quiere ser miembro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kushner anunció a mediados de diciembre que desiste del proyecto ante las protestas ciudadanas y la denuncia al ministro, por lo que el edificio del Estado Mayor no ha sido demolido.