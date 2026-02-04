Kast y Orbán se reúnen en Budapest en un encuentro centrado en la familia y la inmigración

"El tema principal de la reunión fue la migración ilegal y el apoyo a las familias", señaló la agencia de noticias oficial MTI, citando a la oficina de prensa de Orbán.

El mandatario chileno realiza esta semana una gira por Europa, que lo llevó primero a Bruselas, después a Budapest y finalmente a Roma.

Kast y Orbán coincidieron en que tanto Hungría como Chile son "firmes defensores" de las políticas sociales basadas en la familia, mientras que los dos países luchan "contra la migración ilegal", indicó MTI.

Orbán fue el primer jefe de Gobierno de un país miembro de la Unión Europea (UE) con quien Kast se encontró después de haber sido electo, subrayó la agencia oficialista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Kast, por su parte, había afirmado en Bruselas que buscará generar "vínculos" con Hungría e Italia en temas como "seguridad, inmigración, emprendimiento, energía o agricultura".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Claramente el tema de la migración que han enfrentado Hungría e Italia, y el tema penitenciario que ha ido resolviendo Italia de una manera fuerte y concreta son temas de interés y de conversación", aseguró Kast en declaraciones a la prensa.

El presidente electo participó en Bruselas en la VII 'Cumbre Transatlántica', un encuentro organizado por la plataforma ultraconservadora Political Network for Values, que él mismo presidió entre 2022 y 2024.

Kast se entrevistó en Bruselas, entre otros, con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y con los dirigentes de los partidos ultraconservadores y de extrema derecha en el Parlamento Europeo.