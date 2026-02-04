Kuwait confirma renuncia de su ministro de Información y Cultura tras 24 horas en el cargo

El emir kuwaití, Mishal al Ahmad Al Sabah, emitió un decreto aceptando la renuncia de Abdulá Buftain, y entrega sus competencias de forma provisional a Omar Saud Abdulaziz al Omar, el también recién nombrado ministro de Estado de Comunicaciones y Tecnología de la Información, informó la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, sin dar más detalles.

Kuwait anunció este domingo la remodelación de su Gobierno por segunda vez en menos de dos años para sustituir a cuatro ministros, entre los que aparecía Abdulá Bufrain, pero el lunes no fue recibido por el emir como el resto de sus colegas ni prestó juramento constitucional.

Ayer martes, el periódico kuwaití Al Rai informó de que Abdulá Buftain dimitió por "motivos personales", sin proporcionar más detalles, mientras medios árabes señalaban a una destitución por opiniones polémicas y mensajes antiguos en sus redes sociales.

Sin embargo, ni el Gobierno de Kuwait ni los medios oficiales del país confirmaron este extremo.

La reorganización del Gobierno se enmarcó en los esfuerzos del gobierno kuwaití por "mejorar su eficiencia y sus servicios", informaron medios locales kuwaitíes.

Sin embargo, esta remodelación se produce poco tiempo después de la que se hizo el pasado agosto de 2024, que se realizó en un contexto en el que Kuwait enfrentaba crecientes problemas económicos, un alto déficit presupuestario y la urgente necesidad de diversificar una economía fuertemente dependiente del petróleo.

El país del golfo Pérsico, no obstante, se caracteriza por un clima político en el que son frecuentes los cambios de ministros y gobiernos, y en los últimos años ha visto varios gabinetes renunciar o ser remodelados tras enfrentamientos internos.

El Gobierno kuwaití, compuesto por 15 ministros y encabezado por el primer ministro, Ahmed Abdulá al Sabah, fue formado en mayo pasado, y es el segundo desde que el actual emir de Kuwait asumió el poder en diciembre de 2023 y prometió llevar a cabo reformas económicas y políticas en el país.

Kuwait es uno de los principales miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con una producción diaria de unos 2,4 millones de barriles.