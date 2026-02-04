La Iglesia católica suiza realiza test psicológicos para prevenir abusos sexuales

Así lo anunciaron esta semana en un comunicado conjunto la Conferencia Episcopal Suiza, la Conferencia Central Católica Romana de Suiza y la Conferencia de Institutos de Vida Consagrada y de Sociedades de Vida Apostólica en Suiza.

En marzo de 2025, los obispos suizos decidieron introducir esta evaluación psicológica obligatoria tras la publicación de un estudio de la Universidad de Zúrich en 2023 que documentó 1.002 casos de abusos sexuales, el 74 % a menores, en el seno de la Iglesia católica suiza desde mediados del siglo XX.

Las evaluaciones psicológicas se han realizado desde abril hasta diciembre de 2025 en todas las diócesis de Suiza.

"En ciertos casos, conforme a las recomendaciones de los expertos, los responsables diocesanos decidieron cesar la colaboración con las personas cuyos perfiles evaluados no eran adecuados", destacaron en el comunicado.

Los futuros sacerdotes y agentes pastorales laicos tienen que pasar unas pruebas divididas en cuatro etapas: un test psicológico, una entrevista basada en las competencias, otra clínica médico-legal y otra con los responsables diocesanos, que se basan en los resultados de las pruebas anteriores.

Las tres primeras fases son realizadas por "expertos externos reconocidos" y las evaluaciones han sido diseñadas por la unidad de Investigación y Desarrollo de la Oficina de Ejecución Judicial y Reinserción del cantón de Zúrich.

En total, 10 en psicología y en psiquiatría legal y en recursos humanos han colaborado con la Iglesia para esta evaluación.

Algunos candidatos encontraron las evaluaciones "fastidiosas" y a veces "muy agotadoras" aunque a la mayoría le parecieron "importantes y pertinentes".