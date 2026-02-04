La India redujo en enero 3,5 veces las importaciones de petróleo ruso

Según el medio, Nueva Delhi está reemplazando parte de los volúmenes con materias primas de Estados Unidos y Oriente Medio.

El país está diversificando sus compras debido a la prohibición de la Unión Europea de importar productos derivados del petróleo de Rusia y la presión de los Estados Unidos”, afirma.

A la vez, la mayoría de los analistas consultados por el medio no esperan un cese completo de suministros desde Rusia.

Con todo, los expertos admiten que el mes pasado supuso un punto de inflexión en la asociación petrolera entre Moscú y Nueva Delhi, ya que el modelo basado en suministro de materias primas, su procesamiento y reexportación a la UE, ha dejado de funcionar debido a las restricciones europeas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que tras hablar por teléfono con el primer ministro indio, Narendra Modi, Delhi dejará de importar petróleo ruso a cambio de una reducción de los aranceles comerciales aplicados al país asiático.

Según Trump, la India adquirirá a partir de ahora ese crudo de Estados Unidos y de Venezuela, cuyo sector petrolero se ha liberalizado desde la captura estadounidense de Nicolás Maduro hace un mes.

El Kremlin, no obstante, aseguró el martes que la India no ha informado a Rusia sobre la suspensión de la importación de crudo.

Este miércoles, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, aseguró que no ve “ninguna novedad” en el deseo de Nueva Delhi de diversificar las importaciones de crudo.

“Somos conscientes de que Rusia no es el único proveedor de petróleo y productos derivados del petróleo a la India, que siempre ha comprado estos productos y otros países", dijo Peskov.