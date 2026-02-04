MSF acusa al gobierno de Sudán del Sur de bombardear su hospital en el este del país

"El hospital de Médicos Sin Fronteras en Lankien, estado de Jonglei, Sudán del Sur, fue alcanzado por un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales de Sudán del Sur durante la noche del martes 3 de febrero de 2026. Un miembro del personal de MSF sufrió heridas leves", informó la organización en su página oficial de Facebook.

Según MSF, el almacén principal del hospital quedó destruido durante el ataque y perdieron "la mayor parte de los suministros esenciales para prestar asistencia médica", si bien no se produjeron más heridos o víctimas mortales.

"El hospital de Lankien fue evacuado y los pacientes fueron dados de alta horas antes del ataque, tras el aumento de las tensiones y después de que MSF recibiera información sobre un posible ataque contra la ciudad", agregó el comunicado.

El director de operaciones de MSF en la zona, Gul Badshah, afirmó que su organización compartió las coordenadas GPS de todas sus instalaciones con el Gobierno y otras partes en conflicto antes del ataque para garantizar su seguridad: "Recibimos la confirmación de que conocen nuestra ubicación".

"Las fuerzas armadas del Gobierno de Sudán del Sur son la única parte armada con capacidad para llevar a cabo ataques aéreos en el país", añadió Badshah.

En la misma nota, la organización humanitaria afirmó que en esa jornada el centro de salud de MSF en Pieri, también en Jonglei, fue saqueado "por unos asaltantes desconocidos" y quedó "inutilizable para la comunidad local".

MSF era el único proveedor de servicios sanitarios que atendía a unas 250.000 personas en Lankien y Pieri y alertó de que los ataques contra estas instalaciones "suponen que las comunidades locales se quedarán sin atención sanitaria".

"Dado el contexto actual, tomaremos las decisiones necesarias para proteger la seguridad de nuestro personal y nuestras instalaciones sanitarias en Sudán del Sur", agregó Badshah, quien recordó que MSF lleva 43 años presente en el país y en 2025 sufrió ocho ataques selectivos.

En esta misma jornada, el Programa Mundial de Alimentos anunció la suspensión de todas sus actividades en el condado de Baliet, en el estado del Alto Nilo, en noreste de Sudán del Sur, después de ataques contra uno de sus convoyes el pasado fin de semana.

Los estados de Jonglei y Alto del Nilo son los más afectados por las tensiones entre el Gobierno sursudanés y las fuerzas de la oposición armada en el país, cuyo impacto se refleja en los miles de desplazamientos, el aumento de inseguridad alimentaria y los índices de desnutrición.