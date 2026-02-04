Pekín subraya estabilidad tras la llamada Xi-Trump y expertos alertan del factor Taiwán

Desde el lado chino, la lectura oficial subrayó la necesidad de mantener una relación "estable" entre ambas potencias y situó a Taiwán como el principal punto sensible del vínculo bilateral.

Según el comunicado difundido por la Cancillería china, Xi afirmó que la cuestión taiwanesa es "el asunto más importante" en las relaciones entre China y Estados Unidos y pidió a Washington que maneje "con prudencia" las ventas de armas a la isla.

El ministerio añadió que Xi expresó su disposición a seguir reforzando el diálogo y la cooperación con Estados Unidos en el nuevo año, así como a "gestionar adecuadamente las diferencias", en un contexto en el que ambos países afrontan agendas políticas y diplomáticas relevantes en 2026.

En la misma línea, el diario oficialista Global Times interpretó la llamada como una muestra de la voluntad de China de promover la estabilidad estratégica global y la coordinación entre grandes potencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El rotativo vinculó el contacto con Trump a la diplomacia de alto nivel desplegada por Pekín en las últimas semanas y defendió que las interacciones entre los líderes de China, Estados Unidos y Rusia contribuyen a reducir la incertidumbre internacional, una valoración que forma parte del marco editorial del medio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En contraste, analistas citados por la agencia taiwanesa CNA interpretaron este jueves la conversación como un contacto de encuadre previo a una eventual cumbre entre ambos líderes y advirtieron de que Pekín podría tratar de condicionar a Washington en la cuestión de Taiwán antes del viaje previsto de Trump.

El exdirector del Instituto Americano en Taiwán (AIT) Richard Bush señaló que, según el relato chino, Xi planteó el asunto de Taiwán durante la llamada, algo que consideró coherente con la práctica habitual de Pekín.

A su juicio, China podría intentar que Estados Unidos introduzca algún ajuste en su política hacia la isla en el periodo previo a la visita.

Por su parte, Bonnie Glaser, directora del programa Indo-Pacífico del German Marshall Fund, destacó que Trump no ofreció detalles públicos sobre Taiwán, pero estimó que China no desea que se aprueben nuevas ventas de armas estadounidenses a la isla antes de la cumbre.

Glaser subrayó que, para Pekín, el calendario de estas decisiones es un elemento clave.

La llamada entre Xi y Trump se produjo el mismo día en que el presidente chino mantuvo una videoconferencia con el mandatario ruso, Vladímir Putin, poco antes de la expiración del tratado START III, el último acuerdo de desarme nuclear vigente entre Rusia y Estados Unidos, un contexto que añade sensibilidad diplomática al contacto entre Pekín y Washington.