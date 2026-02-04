Putin releva a su amigo Serguéi Ivanov, representante especial para Ecología y Transporte

"Se destituye a Serguéi Ivanov como Representante Especial del Presidente para los asuntos de Medio Ambiente, Ecología y Transporte", indica el decreto presidencial publicado en el boletín oficial.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, explicó a la agencia TASS que el cese se debe a una petición personal de Ivanov.
Ivanov, de 73 años y nacido en Leningrado igual que Putin, ocupó el cargo desde agosto de 2016.
Anteriormente desempeñó puestos como viceprimer ministro, ministro de Defensa y Secretario del Consejo de Seguridad, donde permanece como miembro permanente.
Durante la Unión Soviética trabajó en el KGB y tras su caída desempeñó funciones en el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR).
Antes del cambio de presidencia de Putin en 2008, se le barajaba como posible sucesor presidencial, aunque el cargo fue finalmente ocupado por Dmitri Medvédev.
Ivanov es un conocido aficionado al baloncesto, habiendo ejercido como presidente de la liga rusa desde su creación en 2008 y a partir de 2014 como presidente honorario.