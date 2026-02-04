Sánchez viaja a la India del 17 al 19 de febrero para asistir a una cumbre sobre la IA

Su visita tiene lugar en el año en el que España y la India celebran el Año Dual, con motivo del setenta aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajó a Nueva Delhi el pasado enero (20-21) para reforzar los vínculos estratégicos con este país en turismo, cultura e inteligencia artificial, e identificar nuevas áreas de cooperación para el futuro.

La visita de Albares marcó el inicio oficial de este Año Dual, una iniciativa acordada conjuntamente por el primer ministro indio, Narendra Modi, y Sánchez durante la visita de este último a la India en octubre de 2024 para reforzar los lazos entre los dos países.

Además, el año ha arrancado con un acuerdo comercial cerrado entre la Unión Europea (UE) y la India, que ha sido muy valorado por el Gobierno de España, que lo ve una "gran oportunidad" para las empresas españolas agroalimentarias y de otros sectores.

