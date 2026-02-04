Santa Lucía afirma que estudiantes seguirán en Cuba después de que EEUU negara prohibición

"Los estudiantes que se encuentran en Cuba seguirán allí. No hay ninguna retirada inminente", declaró el mandatario santalucense.

La Embajada de Estados Unidos en Barbados y el Caribe Oriental afirmó durante la jornada que no había pedido a Santa Lucía que dejara de enviar a sus ciudadanos a estudiar medicina a Cuba, aunque reiteró que el programa sanitario cubano es "ilegítimo".

"Estados Unidos no ha hablado recientemente con Santa Lucía sobre la educación internacional y respeta las decisiones soberanas de los países en materia de educación de sus ciudadanos. Estados Unidos sigue pidiendo que se ponga fin a la explotación y al trabajo forzoso en el programa de misiones médicas en el extranjero del régimen ilegítimo cubano", subrayó en un comunicado la delegación estadounidense.

Cuba comenzó a ofrecer becas completas significativas a estudiantes del Caribe y América Latina para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en La Habana, que se inauguró oficialmente en 1999.

Las misiones médicas cubanas se convirtieron en uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos y varios países del Caribe, tras las medidas impulsadas por Washington contra este sistema mediante el cual La Habana envía equipos de personal médico a decenas de países.

El mes pasado, la Embajada de Estados Unidos en Barbados declaró que el programa de "misiones médicas" del régimen cubano, que ha beneficiado a varios países caribeños, "se basa en la coerción y el abuso".

A mediados de enero, Antigua y Barbuda anunció que había reclutado a un grupo de 120 enfermeros de Ghana para reforzar el sistema sanitario ante las presiones para no seguir contando con profesionales cubanos.

Otro ejemplo fue Bahamas, cuyo Gobierno informó en junio pasado que suspendía la contratación de personal sanitario cubano y cancelaba sus contratos vigentes con una agencia de empleo cubana.

Al inicio de las presiones de Washington, los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), entre ellos Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Bahamas, defendieron las misiones médicas cubanas como vitales para sus sistemas de salud, pero se están viendo obligados a capitular.