Un importante minorista chino anuncia que su consejera delegada ha desaparecido

En un comunicado remitido esta mañana a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la junta de Sun Art indica que "no ha logrado contactar" con Li, la cual fue nombrada consejera delegada en diciembre tras siete años en Freshippo, la filial de supermercados del gigante del comercio electrónico Alibaba.

Los directivos de Sun Art "seguirán de cerca" la situación, y mientras tanto han designado al presidente de la junta, Julian Juul Wolhardt, como encargado provisional de la gestión diaria de los negocios del grupo.

En los últimos días, varios medios locales habían asegurado que la Policía se había llevado a Li, de 47 años, para "asistir con una investigación" no especificada, y que la ejecutiva no había sido vista en la oficinas de Sun Art desde el pasado viernes, una noticia que la compañía calificó de "falsa".

El comunicado de Sun Art recuerda al publicado en febrero de 2023 por el banco de inversión China Renaissance, que informó de la desaparición de su fundador, el conocido banquero Bao Fan, para revelar días después que estaba colaborando con una investigación de la que no se conocieron detalles en ningún momento.

Casi dos años y medio después de su repentina y misteriosa desaparición, la prensa local informó de la "liberación" de Bao, que inicialmente habría sido convocado para colaborar en las pesquisas pero contra el que finalmente se habría abierto un caso separado.

En aquel momento, los medios especularon con la similitud de la situación de Bao y las ocurridas en 2015, cuando al menos cinco ejecutivos de compañías diferentes desaparecieron de forma similar, entre ellos el presidente del conglomerado Fosun, Guo Guangchang, del que posteriormente se dijo que estaba colaborando con las autoridades en unas pesquisas.