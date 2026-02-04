Yolanda Díaz asegura en Havard que defenderá la democracia de los ataques de Elon Musk

"Está amenazando la democracia también en España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse por encima de un gobierno salido de las urnas. Vamos a demostrarle que en España mandan los españoles y las españolas", aseguró Díaz en una conferencia en la Escuela de Derecho de la prestigiosa universidad tras los comentarios de Musk.

El dueño de X Tesla y Space X acusó el martes al presidente de España, Pedro Sánchez, de "tirano" tras anunciar que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que impondrá mayores restricciones a las plataformas digitales.

Díaz cargó también contra el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, en línea con Musk, por "amenazar a su país".

"Vamos a defender la democracia, a romper con los monopolios digitales y a regular; ellos no mandan", declaró la ministra.

Durov afirmó que el veto del Gobierno español tiene como objetivo "suprimir a la oposición" e instó a los ciudadanos a "exigir transparencia y luchar por sus derechos".

Unos días antes, Musk criticó también la decisión del ejecutivo español de regularizar casi medio millón de inmigrantes en el país que actualmente están en situación administrativa irregular.

"Marte puede esperar, la humanidad no", le respondió Sánchez.

Otros dirigentes españoles como la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, han cruzado reproches con el empresario por defender esta medida llegando a acusarla de defender el "genocidio" tras unas declaraciones de la política sobre la teoría del remplazo.

La ministra de Trabajo impartió una conferencia en Harvard sobre la propuesta española para "avanzar en democracia en el lugar de trabajo" dirigida a profesorado universitario, investigadores y otros actores del ámbito del trabajo y la economía social en EE. UU.

Díaz también mantuvo una encuentro con académicos y expertos del Harvard Kennedy School en Cambridge sobre las conclusiones del Informe sobre la Democracia en el Trabajo, presentado hace unos días.

La vicepresidenta se reunirá este jueves con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la sede del consistorio y con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, en las oficinas centrales de la ONU.

Más tarde recibirá a responsables de Democratic Socialists of América, la plataforma de Mamdani.