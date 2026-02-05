El Consejo España-EEUU premia a San Agustín (Florida), "puente vivo" de ambos territorios

El presidente de la Fundación, Josu Jon Imaz, destacó en un comunicado que "San Agustín representa de manera ejemplar la historia compartida entre España y los Estados Unidos y mantiene vivo un legado que sigue fortaleciendo los lazos entre nuestros pueblos".

La ceremonia de entrega, que contará con la presencia de la alcaldesa de San Agustín, tendrá lugar el próximo 12 de junio en Avilés, ciudad del norte de España que mantiene un vínculo histórico directo con San Agustín que se ha conservado y reforzado a lo largo de los siglos.

El patronato del Consejo España-EE.UU destacó que la ciudad fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, es un "puente vivo entre ambos territorios, promoviendo el diálogo y la cooperación entre comunidades, instituciones y ciudadanos".

La alcaldesa de la ciudad, Nancy Sikes-Kline, señaló que el premio es "un reconocimiento que pone en valor el trabajo realizado y nos anima a seguir adelante".

"Es esencial que sigamos cuidando esta larga amistad que tanto significa para todos y que une a nuestros dos países", apuntó.

El Galardón Bernardo de Gálvez distingue a instituciones, entidades y territorios que destacan por fortalecer las relaciones entre España y Estados Unidos y por mantener vivos los valores de cooperación, diálogo y entendimiento mutuo.

Entre los galardonados anteriores se encuentran figuras e instituciones como el Museo Meadows (Dallas, Texas), la Biblioteca del Congreso de EE.UU., Washington o el historiador Stanley G. Payne.