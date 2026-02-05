El gobierno de Milei crea una oficina para desmentir “operaciones de los medios”

La medida agrega un nuevo capítulo al enfrentamiento que mantiene Javier Milei con buena parte de la prensa, y que manifiesta a través de insultos, denuncias penales y hasta un lema: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, resumido en la sigla NOLSALP.

“Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. Fin”, escribió Milei este jueves en su cuenta de X, donde compartió la primera publicación de la bautizada “Oficina de Respuesta Oficial”.

En su primera publicación en la red social, se explicó que la cuenta “fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, dice el texto de presentación.

El comunicado no detalló cómo funcionará, ni quién administrará la cuenta, ni si implicará la creación de una nueva subestructura dentro del gobierno.

Sobre su misión, aseguró que no busca “imponer una mirada” sino “que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó en un comunicado este jueves su “inquietud” por la nueva cuenta de X oficial.

“El Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, dijo Adepa, y advirtió sobre el riesgo de que herramientas como estas se conviertan en “mecanismos de vigilancia”.

El primer caso de señalamiento sobre coberturas identificadas como “falsas” fue para un artículo publicado por el portal del diario Clarín sobre un programa social del Ministerio de Capital Humano.

Un informe de Human Rights Watch publicado este miércoles alertó sobre la “retórica hostil” de Milei y sus funcionarios para “estigmatizar a los periodistas”.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, el discurso de Milei tiene entre sus blancos preferidos a los medios de comunicación y a los “periodistas basura”, que en su opinión son el “90%” de los trabajadores de prensa.

Entre sus primeras decisiones como mandatario, el autodenominado anarco-capitalista suspendió la colocación de propaganda de las acciones de gobierno en los medios de comunicación y cerró la agencia pública de noticias Télam.

En los últimos dos años denunció por “calumnias e injurias” a varios periodistas y señaló por su nombre a otras decenas de comunicadores.

Con un sentido similar al de la Oficina de Respuesta Oficial, el gobierno de Estados Unidos había lanzado en diciembre pasado el portal oficial Media Bias para “exponer fake news”.