El populista Farage describe el caso Epstein-Mandelson como el mayor escándalo en un siglo

"No se trata solo de una especie de 'Partygate' (las fiestas de funcionarios del gobierno de Boris Johnson durante el confinamiento de la pandemia), sino de algo un poco más grave. Esto implica sexo, dinero, a la familia real. Implica la filtración de información confidencial y sensible", afirmó Farage en un evento en el Centro Internacional de Convenciones de Gales en Newport.

En los últimos días, Mandelson está en el ojo del huracán tras haber salido a la luz que facilitó a Epstein, cuando era ministro de Empresa en 2009, documentos confidenciales del Gobierno en materia empresarial en medio de la crisis económica global.

A raíz de esta situación, Mandelson, destituido el año pasado como embajador en EE.UU., se desvinculó primero del Partido Laborista, abandonó el martes su escaño en la Cámara de los Lores (alta) y el Gobierno ha iniciado el proceso para retirarle el título de 'lord'.

Pero todos esos movimientos no consiguien bajar el volumen del escándalo.

Farage afirmó que esta polémica está "muy cerca, en muchos sentidos, de infringir la Ley de Secretos Oficiales. Esto es mucho mayor que el escándalo Profumo de hace 60 años. Este es el mayor escándalo de la política británica en más de un siglo".

El caso Profumo fue el mayor escándalo político y de espionaje en el Reino Unido durante la Guerra Fría. Estalló en 1963 al revelarse que el entonces secretario de Guerra, John Profumo, mantenía una relación extramatrimonial con la modelo de 19 años Christine Keeler, quien era a la vez amante de Yevgeny Ivanov, entonces agregado naval soviético y presunto espía, lo que generó un riesgo para la seguridad nacional.

Aunque inicialmente Profumo negó cualquier impropiedad ante la Cámara de los Comunes, semanas después se vio obligado a dimitir tras admitir que había mentido en la cámara baja, algo totalmente inaceptable para el Parlamento de Westminster (central).

Starmer está hoy bajo fuerte presión de las filas de su partido por haber nombrado en su día a Mandelson como embajador en Washington cuando ya eran conocidos los vínculos que había mantenido con Epstein.

Ante estas presiones, el Gobierno se ha comprometido a divulgar todos los documentos sobre la decisión que llevó al Gobierno o nombrar a Mandelson como jefe de la misión británica en EE.UU.

A raíz de este escándalo, la libra esterlina y los bonos del Estado están bajo presión ante la preocupación de los inversores por los riesgos para los activos británicos debido a las crecientes conjeturas sobre el futuro de Starmer.

Los costes de financiación del Reino Unido han alcanzado su nivel más alto desde noviembre, con el rendimiento de los bonos a 10 años subiendo 0,03 puntos porcentuales, hasta el 4,59 %.

Además de Mandelson, Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, es también centro de la polémica por el alcance de sus vínculos con Epstein, quien le facilitó, según documentos del caso divulgados en EE.UU., menores de edad traficadas para que mantuviera relaciones sexuales con ellas.

Carlos III decidió el año pasado retirarle a su hermano todos los títulos nobiliarios y honores y dispuso que se marchase de la lujosa mansión de Royal Lodge, parte de la finca del castillo de Windsor, para vivir en una vivienda en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra.