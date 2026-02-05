Finlandia enviará a Ucrania un nuevo paquete de ayuda militar de 43 millones de euros

Helsinki, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Finlandia anunció este jueves el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 43 millones de euros, el trigésimo segundo desde el inicio de la invasión rusa de febrero de 2022, lo que eleva a 3.200 millones el monto total de la asistencia finlandesa a Kiev.