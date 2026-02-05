Foto del ahora expríncipe Andrés con Virginia Giuffre es verdadera, dice correo de Maxwell

La fotografía de 2011 muestra al entonces príncipe agarrando por la cintura a Virginia Giuffre (entonces supuestamente menor de edad), con Ghislaine Maxwell en el fondo de la imagen. Los tres miran a la cámara.

Durante años, Andrés ha negado la veracidad de la foto e incluso haber conocido personalmente a Giuffre, quien por su parte aseguró que mantuvo relaciones sexuales con él en tres momentos y lugares distintos cuando ella tenía 17 años.

El mensaje recién desvelado está escrito en 2015 y dirigido por "G Maxwell" a Epstein, con el título de "borrador de declaración". En él, Ghislaine -que cumple condena de 20 años de cárcel en EEUU precisamente por tráfico sexual de menores- se refiere a aquel momento.

"En 2011 -reza el mensaje- yo estaba en Londres cuando (aquí hay una tachadura) se encontró con un grupo de amigos míos, incluido el príncipe Andrés. Se tomó una foto porque imagino que ella quería enseñarla a sus amigos y su familia".

Este mensaje se suma a otro que el mismo Epstein envió a otro destinatario en otro momento y que decía: "Sí, ella (Giuffre) estuvo en mi avión y sí, se tomó la foto con Andrés".

Virginia Giuffre se suicidó el año pasado tras una vida marcada por los abusos sufridos cuando era menor, empezando por su propio padre. Dejó una biografía póstuma titulada "Nobody´s Girl" (La chica de nadie), con detalles tan precisos que a los pocos días de publicarse hicieron intervenir al rey Carlos III, quien despojó a su hermano Andrés de los últimos títulos que le quedaban, entre ellos el de príncipe.

La cadena británica BBC se puso hoy en contacto con los hermanos de Virginia Giuffre, quienes creen que el mensaje atribuido a Maxwell hace justicia a su hermana: Sí, verdaderamente reivindica a Virginia. No estaba mintiendo. En este momento estamos ciertamente orgullosos de nuestra hermana", dijo su hermano, Sky Roberts.

Su cuñada, Amanda Roberts, dijo por su parte sentir "una abrumadora emoción porque ojalá que ella estuviera aquí para ver eso, ella que luchó tan duro y tanto tiempo", añadió.

Los documentos de Epstein siguen salpicando a Andrés: el fin de semana aparecieron unas fotos suyas arrodillado en el suelo, descalzo y en actitud equívoca encima de una mujer, y por otro lado se desvelaron varios mensajes en los que coordina con Epstein la llegada de una joven rusa "bonita, inteligente y de fiar" a su mansión en Windsor.

Andrés no ha dado la menor explicación en los pasados días, pero el martes por la noche abandonó su mansión en Windsor, una mudanza que según los medios británicos ha sido precipitada a instancias de la familia real ante los últimos escándalos.