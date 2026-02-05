Francia pide que Irán acepte la propuesta de EEUU y haga "concesiones significativas"

"Recalqué la imperiosa necesidad de que Irán acepte la propuesta estadounidense de negociaciones, haga concesiones significativas en su programa nuclear, su arsenal de misiles balísticos y sus actividades de desestabilización regional", dijo el jefe de la diplomacia de Francia.

Barrot, que ofreció una declaración a la prensa en Bagdad junto a su homólogo iraquí, Fuad Husein, afirmó que también pidió a su interlocutor que Irán -estrecho aliado de Irak- "ponga fin a la represión contra su pueblo", en referencia a las manifestaciones populares que han sacudido a ese país.

"Expresé nuestra más enérgica condena a la sangrienta represión ejercida por las autoridades iraníes contra el pueblo iraní, dados los riesgos de escalada y las consecuencias que tendría para Irak y la región", indicó el ministro francés, que mostró su apoyo a "todos los esfuerzos diplomáticos encaminados a encontrar una solución negociada".

Husein, por su parte, afirmó que Oriente Medio está ahora "bajo presión" por la escalada entre Washington y Teherán, por lo que confirmó la postura del Gobierno iraquí de que cualquier desavenencia debe resolverse "a través de las negociaciones" y no mediante la violencia.

"Afirmamos nuestro apoyo a las negociaciones entre Estados Unidos y los representantes del Gobierno iraní mañana en Omán", añadió el ministro de Exteriores de Irak.

Irán y Estados Unidos mantendrán mañana en Omán nuevas negociaciones nucleares, en un encuentro al que llegan en medio de las amenazas militares estadounidenses y con grandes diferencias en torno al arsenal de misiles iraní, que Washington quiere limitar ante la oposición de Teherán.