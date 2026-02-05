Japón planea reactivar la mayor central nuclear del mundo la semana próxima, según medios

TEPCO pondrá en marcha el reactor número 6 de la central nuclear a principios de la semana próxima, dijo Kyodo citando a una fuente anónima.

La compañía ya reinició la planta, situada en la prefectura de Niigata, el 21 de enero, quince años después de su clausura en 2011 a raíz del accidente de la planta nuclear de Fukushima, gestionada por la misma empresa. TEPCO no ha vuelto a operar ninguna de sus centrales desde el desastre atómico.

Tan solo un día después del reinicio, sin embargo, se vio obligada a apagar el reactor número 6 de Kashiwazaki-Kariwa tras detectar una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control, que permiten regular la potencia del reactor y son esenciales para su seguridad.

Los reactores 6 y 7 del complejo pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su capacidad de más de 8.000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.