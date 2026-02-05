Kiev y Moscú cierran la segunda ronda de contactos en Abu Dabi con un canje de prisioneros

El primero en informar del acuerdo de canje fue el mediador estadounidense, Steve Witkoff, que anunció en su cuenta de X que ambos bandos liberarían a un total de 314 prisioneros de guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó poco después en una rueda de prensa en Kiev junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, que 157 ucranianos habían vuelto ya a casa del cautiverio ruso.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kirilo Budánov, explicó en su cuenta de X que 139 de los prisioneros ucranianos liberados estaban privados de libertad en Rusia desde el primer año de la guerra, 2022.

Budanov dijo que el grupo de cautivos ucranianos canjeados incluía también algunos civiles.

"Entre los liberados hay 19 combatientes que habían sido condenados ilegalmente, 15 de ellos a cadena perpetua", señaló.

Desde el comienzo de la guerra, Rusia ha juzgado y condenado por delitos como crímenes de guerra y terrorismo a decenas de prisioneros de guerra ucranianos.

Entre los ucranianos retornados hay soldados que participaron en la defensa de Mariúpol, el puerto ucraniano del mar de Azov ahora ocupado por Rusia que sufrió al comienzo de la guerra uno de los asedios más largos y agónicos de todo el conflicto armado.

"Esta gente ha sufrido penalidades extraordinarias y aún así se ha mantenido firmes", dijo Budánov, que forma parte de la delegación ucraniana que ha negociado en Abu Dabi.

Los cautivos rusos incluidos en el canje también han iniciado su retorno a casa.

Antes de entrar en territorio de la Federación Rusa, 157 prisioneros de guerra y tres ciudadanos de la región rusa de Kursk -donde en su día ocuparon una pequeña parte del territorio las fuerzas ucranianas- recibieron asistencia médica y psicológica en Bielorrusia.

Con frontera tanto con Rusia como con Ucrania, Bielorrusia sirve de lugar de tránsito para los prisioneros de guerra de ambos países en estos intercambios.

Rusia y Ucrania ya acordaron otros canjes de prisioneros de guerra y de civiles cautivos en las conversaciones que mantuvieron el año pasado en Estambul con mediación de Turquía.

Los intercambios se materializaron en distintas fases.

Zelenski afirmó este jueves que espera que lo acordado ahora en Abu Dabi abra la puerta a más canjes que permitan la vuelta a casa de todos los ucranianos.

El presidente ucraniano adelantó asimismo que en las reuniones trilaterales de la capital emiratí se acordó también celebrar una nueva reunión "en el futuro más próximo".

En el mensaje sobre el canje del enviado especial del presidente de EE.UU. para misiones de paz, Witkoff sostuvo que "las conversaciones continuarán", y expresó confianza en que se logren "progresos adicionales en las próximas semanas".

La primera ronda de las negociaciones trilaterales de Abu Dabi tuvo lugar los días 23 y 24 de enero, mientras que la segunda ronda comenzó la víspera y terminó este jueves en el mismo formato.

El principal obstáculo para llegar a un acuerdo de paz sigue siendo la exigencia rusa de que Ucrania se retire de la parte que aún controla de la región oriental de Donetsk, que está ocupada por Rusia en más de un 75 %.

Kiev está dispuesta a aceptar de facto el control ruso sobre el territorio que Rusia ha tomado por la fuerza, pero rechaza ceder al enemigo lo que éste no ha podido tomar en el campo de batalla.