Lula dice que investigará "a fondo" las relaciones de un banco liquidado con autoridades

"Lo que importa es tener claro que iremos hasta el fondo en este asunto. Queremos saber por qué la gobernación de los estados de Río de Janeiro y de Amapá colocaron dinero de los fondos de sus trabajadores en ese banco", aseguró el mandatario en una entrevista al canal de televisión UOL.

Tras su liquidación el año pasado, luego de que se descubriera que el Banco de Brasilia compró unos 12.000 millones de reales (unos 2.278,9 millones de dólares) en títulos del Banco Master sin respaldo financiero, el escándalo ha salpicado a otros gobiernos regionales y a diversas autoridades, incluyendo magistrados de la Corte Suprema.

"Queremos saber cuál es el chanchullo que existe entre el Banco Master y el Banco de Brasilia y quién está involucrado", afirmó el gobernante.

Las investigaciones sobre la quiebra del Banco Master han hecho públicas las estrechas relaciones de su propietario, el empresario Daniel Vorcaro, con diferentes autoridades, principalmente parlamentarios.

Lula admitió que recibió a Vorcaro en la Presidencia en noviembre de 2024 en una reunión que no estaba registrada en su agenda oficial por petición del exministro de Hacienda Guido Mantega, entonces consejero del Banco Master, y ante el alegato del banquero de que era víctima de una "persecución".

El jefe de Estado afirmó que, para no dejar dudas, invitó al encuentro al ministro de la Presidencia, Rui Costa, que conocía al banquero, y al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, ya que el organismo emisor es el responsable por la regulación de los bancos.

"Me contó de una persecución que estaba sufriendo y que había gente interesada en derribarlo", afirmó el mandatario.

El presidente afirmó que le respondió a Vorcaro que no había una posición política a favor o en contra del Banco Master y que lo único que había en ese momento era una investigación técnica del Banco Central sobre la salud financiera de la entidad.

"Le dije que se quedara tranquilo que la política no entraría en la investigación técnica del Banco Central para saber si está correcto o equivocado, si usted quebró o no quebró, si hay dinero lavado o no hay. Y es eso lo que estamos haciendo", afirmó.

Lula justificó su decisión de recibir a Vorcaro con el argumento de que se reúne rutinariamente con los dirigentes de los bancos brasileños.

El mandatario también minimizó la existencia de un contrato de prestación de servicios entre el Banco Master y el bufete de abogados del hasta hace pocas semanas ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewadowski, que se extendió cuando este ya ejercía como miembro del Gabinete.

"Él firmó un contrato para trabajar para el banco. Cuando lo invité a formar parte del Gobierno, salió del banco. No le veo ningún problema", aseguró.