Nuevo México aprueba una ley para prohibir los centros de detención de ICE en el estado

La medida prohíbe que cualquier entidad gubernamental que recibe financiación pública firme acuerdos para encarcelar a personas acusadas de violar la ley migratoria -una infracción civil- y elimina los contratos ya existentes.

A su vez, prohíbe a la policía y a los alguaciles del estado firmar acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una práctica que ha sido promovida por el Gobierno de Donald Trump en su campaña por aumentar la detención de migrantes en todo el país.

Nuevo México tiene actualmente tres centros de detención para migrantes, con una capacidad total para detener a 3.000 personas.

La nueva legislación fue aplaudida por organizaciones en defensa de los derechos humanos en el estado, que la calificaron de un paso en la dirección correcta en la lucha contra políticas "crueles".

"Hoy marca un momento decisivo para Nuevo México y una poderosa victoria para las familias migrantes que han luchado durante años para poner fin a la complicidad de nuestro estado en la detención y deportación masivas", señaló Carla Law, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, en un comunicado.

La nueva normativa llega en medio de un impulso por parte del Gobierno federal para construir y crear nuevos centros de detención de migrantes en todo el país.

La semana pasada, el portal Bloomberg informó que la Administración Trump está buscando comprar más de 20 bodegas en todo el país y usarlas para detener a miles de migrantes. La de mayor tamaño, ubicado en Hutchins (Texas), tendrá capacidad para encarcelar hasta a 9.500 personas.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero más de 73.000 migrantes permanecieron bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos y en lo que va de 2026, ya se han reportado al menos 3 muertes dentro de los centros de detención para migrantes.