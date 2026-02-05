Perú adjudicó en enero más de 200 millones de dólares en proyectos de obras por impuestos

El mecanismo de obras por impuestos permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) destacó en un comunicado el inicio de 2026 "con un marcado dinamismo en la adjudicación de proyectos" bajo este mecanismo y consideró que se trata de "una señal relevante de la creciente participación de la empresa privada en el desarrollo de infraestructura pública" del país.

El monto adjudicado en enero pasado superó en más de siete veces al resultado de enero de 2025, cuando se entregaron ocho proyectos, por un total de 94 millones de soles (27,9 millones de dólares).

El avance del mes también permitió alcanzar el 88 % de la meta establecida para el primer trimestre de este año, lo que para la agencia reflejó "un ritmo sostenido y creciente en la adjudicación de proyectos estructurados bajo este esquema de participación privada".

Las proyecciones oficiales consideran que para el cierre de este año se alcanzarán 3.099 millones de soles (unos 922 millones de dólares) en adjudicaciones de obras por impuestos, según detalló la subdirectora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, Dolly Lozano.

Desde su implementación en 2009, y hasta enero de 2026, el mecanismo acumula 1.130 intervenciones adjudicadas por 17.544 millones de soles (5.205 millones de dólares), con una cartera de proyectos en sectores considerados clave, como educación, salud, gestión institucional y servicios urbanos.

Entre las adjudicaciones más relevantes de enero de 2026 destacó la del Colegio de Alto Rendimiento de la región sureña de Arequipa, que se convertirá, con una inversión aproximada de 107 millones de soles (31,7 millones de soles), en la séptima de estas escuelas que se construirá mediante obras por impuestos en el país.

También se desarrollarán proyectos como la mejora de los servicios operativos institucionales del gobierno de la región sur andina de Huancavelica, intervenciones de limpieza pública en la ciudad norteña de Chimbote y la implementación de servicios de salud básicos en el distrito de Ilabaya, en la región sureña de Tacna.