EEUU aconseja a sus ciudadanos salir de Irán o buscar lugares seguros dentro de sus casas

En un comunicado, la legación diplomática virtual, ya que Estados Unidos no tiene embajada física en Teherán tras la ruptura de relaciones diplomáticas en 1980, aconseja a sus nacionales que, si no pueden salir, busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio".

"Se intensifican las medidas de seguridad, se cierran carreteras, se interrumpe el transporte público y se bloquea el internet. El gobierno de Irán continúa restringiendo el acceso a las redes móviles, fijas y de internet nacional. Las aerolíneas siguen limitando o cancelando vuelos hacia y desde Irán", señala la nota.

Los ciudadanos estadounidenses "deben esperar cortes continuos de internet, planificar medios de comunicación alternativos y, si es seguro hacerlo, considerar salir de Irán por tierra hacia Armenia o Turquía", insiste.

Entre las acciones a tomar, Washington propone a sus ciudadanos que salgan ahora o que "tengan un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de EE. UU.".

"Es posible que se produzcan cancelaciones e interrupciones de vuelos con poca antelación", agrega y precisa que si no "pueden salir, busquen un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio. Lleven provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales".

A las personas con doble nacionalidad estadounidense e iraní les recomienda que usen sus documentos iraníes, ya que "mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien".

También ofrece información de todos los puestos fronterizos que Irán mantiene abiertos actualmente y por los que los estadounidenses pueden dejar el país.

La publicación de este comunicado se produce en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos e Irán, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado varias veces con atacar el país si seguía reprimiendo las protestas contra el régimen persa.

Coincide además con el inicio este viernes de negociaciones en Omán entre ambos países, la primera reunión entre altos cargos iraníes y estadounidenses desde la guerra de los 12 días entre Irán e Israel y en la que Estados Unidos participó con el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.

Las negociaciones se celebran bajo las amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente en el país persa para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.