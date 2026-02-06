Francia pide al Líbano que avance en la limitación de armamento entre presiones a Hizbulá

"Renunciar al monopolio de armas, considerar que las milicias pueden seguir protegiendo a las comunidades en Líbano, es renunciar a esta nueva esperanza que emergió el año pasado y con la que estamos profundamente comprometidos", sentenció el jefe de la diplomacia gala en una rueda de prensa en Beirut.

Barrot se reunió este viernes con su homólogo libanés, Youssef Rajji; el presidente del país, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en un nuevo viaje al Líbano que coincide con el estallido de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Asimismo, se produce también en medio de renovadas presiones para avanzar con la segunda etapa del desarme de Hizbulá, aliado de Teherán, después de que las autoridades libanesas dieran por concluida recientemente una primera fase del proceso en las áreas fronterizas con Israel.

En esa región, el movimiento chií acordó abandonar su actividad armada como parte del alto el fuego de 2024 con el Estado judío, pero se niega a deponer las armas en el resto de la nación, al menos hasta que se cumplan primero una serie de condiciones.

"Algunos actores siguen rechazando las decisiones adoptadas por las autoridades legítimas, su precipitación suicida expone al país a la destrucción y la desolación. Les llamamos a la razón", indicó el ministro de Exteriores francés, sin mencionar a Hizbulá de forma explícita.

En esta línea, a la vez que Washington y Teherán mantenían este viernes una ronda de diálogo en Mascate para tratar de evitar un estallido de violencia, Barrot defendió que los libaneses esperan no verse "arrastrados" a un conflicto no elegido en medio de este escenario, "como ocurrió con Gaza".

El 8 de octubre de 2023, un día después del inicio de la guerra en el enclave palestino, Hizbulá realizó un primer lanzamiento contra Israel en señal de apoyo a Gaza y con el paso del tiempo se vio involucrando en un conflicto de envergadura con el Estado judío, que dejó más de 4.000 muertos en un año.

El jefe de la diplomacia francesa alertó de que, en caso de una nueva escalada regional, los grupos apoyados por Irán deberán actuar con la máxima prudencia para no agravar una situación que podría desestabilizar "profundamente" Oriente Medio.

Entre estas formaciones están Hizbulá, el movimiento islamista palestino Hamás, los rebeldes hutíes del Yemen o una serie de milicias iraquíes proiraníes.