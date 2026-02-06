Hong Kong sentenciará el lunes al magnate Jimmy Lai, que enfrenta posible cadena perpetua

La sentencia se pronunciará a partir de las 10:00 horas locales (02:00 GMT) y pondrá fin a un largo procedimiento que ha mantenido al magnate, de 78 años, en prisión preventiva desde diciembre de 2020, con apenas ocho días en libertad condicional en este lustro.

Tres magistrados designados por el jefe del Ejecutivo, John Lee, para causas sensibles resolverán también el fallo contra seis exdirectivos del rotativo, tres sociedades vinculadas y dos activistas.

La expectación crece en las inmediaciones del tribunal desde este jueves, cuando medios de comunicación desplegaron escaleras y señales para reservar acceso a la galería pública, mientras grupos de ciudadanos comenzaron a pernoctar en el exterior bajo vigilancia policial reforzada.

Declarado culpable el pasado diciembre tras un juicio sin jurado que se extendió desde finales de 2023, Lai fue señalado por el panel judicial, encabezado por la magistrada Esther Toh, como autor de acciones destinadas a menoscabar la estabilidad territorial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La jueza destacó que el procesado mantenía “odio y resentimiento” hacia las autoridades continentales y conspiró con terceros para solicitar intervención externa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La acusación pública lo presentó como impulsor intelectual y financiero del colectivo ‘Stand with Hong Kong’, promotor de campañas globales para exigir sanciones contra responsables chinos y locales.

Además, atribuyó al periódico, lanzado en 1995 y cerrado en 2021 tras un macrooperativo con 500 agentes, la difusión de contenidos que estimulaban las movilizaciones de 2019 contra la propuesta de extradición y fomentaban hostilidad organizada.

Los letrados defensores argumentaron que las posiciones del medio se inscribían en el debate cívico legítimo, protegidas por garantías constitucionales de expresión.

El proceso acumuló controversias, entre ellas la exclusión del abogado británico Timothy Owen, vetado tras una decisión habilitada directamente por Pekín que facultó al Gobierno local a impedir participación foránea en asuntos de seguridad.

Los familiares han alertado de un pronunciado declive de Lai tras años de aislamiento, aunque las autoridades han garantizado atención sanitaria adecuada.

Londres considera el caso prioritario y motivado políticamente y Washington lo ha elevado en contactos bilaterales con Pekín, aunque las instituciones chinas rechazan "injerencias".

La sentencia marcará el fin de un proceso que refleja los cambios en Hong Kong tras las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2019, con cierre de entidades civiles, disolución de formaciones disidentes y reformas que han restringido espacios de disenso.