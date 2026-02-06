Lavrov acusa a Ucrania de torpedear negociaciones con atentado contra general ruso

"Este acto terrorista confirma una vez más la intención del régimen de (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski de efectuar constantes provocaciones dirigidas, a su vez, a abortar el proceso negociador", dijo Lavrov en rueda de prensa.

Lavrov subrayó que Kiev está dispuesto "a hacer todo" con tal de convencer a sus aliados occidentales para que no permitan a Estados Unidos lograr "un arreglo justo" para el conflicto en Ucrania.

En cuanto al impacto que el atentado tendrá en las negociaciones en marcha en Abu Dabi, aseguró que "esa no es mi función" y que esa decisión corresponde a los dirigentes del país, en alusión al presidente, Vladímir Putin.

De hecho, el general tiroteado es el número dos de la inteligencia militar rusa, dirigida por Ígor Kostiukov, quien encabezó la delegación rusa en la primera y segunda ronda de negociaciones en Abu Dabi.

El Comité de Instrucción de Rusia incoó sendos casos penales por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas, pero no acusó directamente a Ucrania por el tiroteo.

"Deseamos al general que sobreviva y se recupere. Esperamos que así sea", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que "es indudable que los jefes militares y los altos mandos se encuentran amenazados en tiempos de guerra".

Con todo, no quiso entrar en si las medidas de seguridad con las que cuentan los altos mandos son suficientes tras el asesinato de tres generales en Moscú desde diciembre de 2024.

Por el momento, se desconoce el estado del general, que fue hospitalizado con urgencia de gravedad, y la identidad de los atacantes.

La portavoz del Comité de Instrucción de Rusia, Svetlana Petrenko, informó a la agencia RIA Nóvosti de que este viernes "una persona no identificada efectuó varios disparos" contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, "y huyó del lugar de los hechos".

Petrenko añadió que "la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad", con heridas en abdomen, brazo y pierna, según el diario Kommersant.

El rotativo precisó que el atacante, que podría tratarse de una mujer que se había disfrazado de mensajera, forcejeó con el general en el portal antes de dispararle.

Alexéyev, que nació en Ucrania en 1961, es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

"En estos momentos los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogan testigos del suceso", añadió Petrenko, al señalar que se busca identificar a las personas vinculadas al ataque.

Las autoridades rusas han acusado en el pasado a los servicios secretos ucranianos de ataques similares como el que le costó la vida al jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

Además, también fue asesinado, entre otros, el teniente general ruso Igor Kirílov, el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio en Moscú, ataque que desató la ira de Putin por las escasas de medidas de seguridad.