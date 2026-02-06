Médicos de Mundo pide formar a los sanitarios para prevenir la mutilación genital femenina

Con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), la ONG sanitaria advirtió en un comunicado que la falta de formación específica entre los profesionales de la salud constituye una barrera estructural para abordar la prevención, la detección precoz y la atención a las supervivientes de esta práctica.

“Sin una formación específica y continuada, el sistema sanitario corre el riesgo de reproducir la invisibilización de la MGF y de no garantizar una atención adecuada, segura y basada en derechos a las niñas y mujeres supervivientes”, destacó Amal Hussein, referente de Médicos del Mundo en esta materia.

La formación necesaria debe incluir contenidos prácticos sobre la aplicación de los protocolos de actuación, así como una difusión periódica de los mismos para asegurar su conocimiento real en todo el sistema sanitario, según la ONG.

Además, Médicos del Mundo abogó por la incorporación estructural de mediadores interculturales en los sistemas nacionales de salud, "como garantía de una atención accesible, inclusiva y culturalmente adecuada para las supervivientes".

Por otro lado, la organización sanitaria lanzó la campaña «Menos ablación, más hablación», una iniciativa sobre la importancia de hablar para visibilizar y prevenir esta forma de violencia.

“Cuando hablamos de mutilación genital femenina, rompemos silencios que durante mucho tiempo han hecho daño. Hacer visible esta violencia es el primer paso para acabar con ella", argumentó Hussein.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sido sometidas a una mutilación genital.