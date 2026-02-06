Paraguay y Emiratos Árabes defienden solución de los dos Estados para Israel y Palestina

La Presidencia de Paraguay difundió esta jornada una declaración conjunta de ambos países tras la visita oficial del mandatario paraguayo, Santiago Peña, a EAU donde mantuvo una reunión con su homólogo emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

"Los líderes reafirmaron su compromiso compartido de lograr una paz integral, justa y duradera basada en la solución de dos Estados, que conduzca al establecimiento de un Estado Palestino soberano, independiente y viable que viva lado a lado con Israel en paz y seguridad, basado en las líneas del 4 de junio de 1967, de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas", señaló el pronunciamiento.

Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Baréin y Omán, han defendido el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967, y con Jerusalén Este como su capital, ocupada por Israel ese año durante la Guerra de los Seis Días.

Asimismo, ambos gobernantes expresaron su "aprecio por el liderazgo" de Trump y los "esfuerzos sustanciales emprendidos por Estados Unidos y socios regionales para alcanzar un acuerdo sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza", según la nota.

Enfatizaron además la importancia de que todas las partes se adhieran a un alto al fuego para "aliviar el sufrimiento humanitario".

La declaración indicó que los presidentes apoyan "el plan integral del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza" y celebraron el anuncio de inicio de su segunda fase.

El pasado 14 de enero, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del plan, que contempla la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamás y el establecimiento de un Gobierno palestino de tecnócratas que supervisará la controvertida Junta de Paz liderada por Trump.

Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y una veintena de países aceptaron formar parte de la Junta de Paz, creada por el mandatario estadounidense para resolver conflictos internacionales, comenzando por el de Gaza.