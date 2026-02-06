Taiwán solicitará a EE. UU. prorrogar el plazo para cerrar compras de armamento

En un comunicado, el Ministerio señaló que Washington ha remitido borradores de las cartas de oferta y aceptación, con propuestas de precios válidas hasta el próximo 15 de marzo, para la adquisición continuada de misiles antitanque TOW, misiles antiblindaje Javelin y obuses autopropulsados M109A7, enmarcadas en un plan orientado a fortalecer la "resiliencia defensiva" y las capacidades asimétricas de las Fuerzas Armadas taiwanesas.

Según Defensa, si no se logra una prórroga del plazo de firma de estos documentos, Taipéi deberá abonar antes del 31 de marzo el primer pago de los contratos para evitar la cancelación de las operaciones.

El Ministerio subrayó que ya ha solicitado formalmente a la parte estadounidense una ampliación del periodo de validez, ante el retraso legislativo en la tramitación del presupuesto especial.

Las autoridades taiwanesas recordaron que los programas de compra han sido coordinados previamente con Estados Unidos y que ya se han confirmado aspectos clave como la disposición a vender, las líneas de producción y los plazos de entrega.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese sentido, instaron al Legislativo a acelerar la revisión del proyecto presupuestario para no comprometer el calendario de suministro y la preparación militar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El plan de gasto, valorado en unos 40.000 millones de dólares, fue propuesto el año pasado por el presidente taiwanés, William Lai, con el objetivo de hacer frente al aumento de la presión militar china.

Sin embargo, el Parlamento, controlado por la oposición encabezada por el Kuomintang, ha advertido de que no dará luz verde a "cheques en blanco".

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y se opone firmemente a la venta de armas estadounidenses a la isla, mientras Taipéi sostiene que estas adquisiciones son de carácter defensivo y necesarias para disuadir cualquier intento de uso de la fuerza.