Zapatero dice que ayudará a Venezuela y cree que la amnistía será "un antes y un después"

"Apoyo la amnistía, quiero que la amnistía sea lo más amplia posible y que los tiempos sean rápidos. Creo que la amnistía es un deseo de la sociedad venezolana y que marcará un antes y un después", aseguró en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg) en Caracas.

Rodríguez Zapatero, quien ha sido mediador en negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, ha sido invitado a un diálogo por el coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, también ministro de Cultura, quien se encontraba a su lado.

El expresidente del Gobierno español expresó su confianza en que este programa, creado recientemente por la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, tenga una "visión abierta" y que "haga que el diálogo sea entre las distintas partes donde ha habido conflicto" y se incluya a las víctimas.

"Por supuesto, voy a ayudar en todo lo que se me pida. (...) La reconciliación, la paz, vivir juntos, convivir, respetarse, perdonar, son palabras que le sientan muy bien al idioma español y al castellano, por tanto, creo que merece la pena y que es un momento extraordinario", dijo.

A su juicio, hay una oportunidad para Venezuela, para su futuro y para "la reconciliación".

"Es un país al que merece la pena ayudar en todo lo que se pueda", insistió.

Minutos antes dijo a medios de comunicación que "todos" los familiares de los presos políticos "tienen una esperanza cierta, que es la ley de amnistía", la cual, expresó, "parece que se va a aprobar rápidamente y que tiene unos plazos de cumplimiento que son realmente breves".

"Yo no tengo ninguna duda de que esa promesa, esa gran promesa de la ley de amnistía amplia, muy amplia, se va a cumplir", agregó Rodríguez Zapatero, quien también expresó sentir una "gran confianza" en Delcy Rodríguez.

El proyecto de ley de amnistía fue presentado el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en suelo venezolano.

La propuesta está planteada para los presos políticos de los últimos 27 años, durante los que ha gobernado el chavismo, y excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

El expresidente del Gobierno español tiene previsto reunirse con la presidenta encargada, tras ser invitado por el programa para la convivencia y la paz del Ejecutivo venezolano.