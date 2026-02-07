Encuesta apunta a elección presidencial reñida en Colombia entre Cepeda y De la Espriella

El sondeo, de la firma brasileña AtlasIntel y publicado por la revista Semana, muestra adelante a De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con el 32,1 % de la intención de voto, y a Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, con el 31,4 %.

La encuesta se hizo con 7.298 personas entre los pasados 27 de enero y 4 de febrero y tiene un margen de error del 1 %, lo que configura un empate técnico, y confirma una tendencia de otros sondeos de los últimos meses que sitúan a Cepeda y De la Espriella como favoritos del electorado.

Muy alejados en las preferencias aparecen el centrista Sergio Fajardo (7,6 %), el voto en blanco (5,3 %), la derechista Paloma Valencia (3,8 %) y Claudia López, de centro-izquierda (3,7 %), según AtlasIntel.

Todas las encuestas hechas hasta ahora indican que ningún candidato obtendrá la mitad más uno de los votos, lo que obligará a una segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

En ese caso, De la Espriella es el único que podría derrotar a Cepeda, con el 36,8 % contra el 34,6 %, según AtlasIntel, porque en los demás escenarios el candidato de la izquierda sería el vencedor. En todos los casos la suma de los indecisos o de los que dicen que votarán en blanco ronda el 30 %, lo cual puede ser un factor decisorio.

Por estar situados en los extremos políticos, los dos candidatos favoritos del electorado tienen también un alto índice de rechazo, del 43,9 % en el caso de Cepeda y del 33,6 % para De la Espriella, mientras que un 22,5 % dice rechazar a ambos.

Ni Cepeda ni De la Espriella participarán en las consultas entre partidos que se celebrarán en un mes, el 8 de marzo -en coincidencia con las elecciones para Senado y Cámara- en las que 16 aspirantes a la Presidencia medirán sus fuerzas para ver quién se queda con otras candidaturas de la centro-derecha, la izquierda y la centro-izquierda.