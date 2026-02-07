India y Afganistán niegan vínculos con el ataque suicida en Islamabad y culpan a Pakistán

Tanto el Ministerio de Defensa del régimen talibán como la cancillería india calificaron de "infundadas" e "irresponsables" las declaraciones del gobierno paquistaní, formuladas horas después del ataque, en las que se vinculó al autor con movimientos transfronterizos desde Afganistán y con una supuesta implicación de la India.

"¿Si los perpetradores pudieron ser identificados inmediatamente, por qué no fueron detectados y neutralizados antes de que ocurriera el ataque?", cuestionó el portavoz de Defensa afgano, Enayatullah Khwarazmi, en un comunicado.

El ministro de los talibanes lamentó que Islamabad intente atribuir el incidente a Afganistán sin presentar una "evidencia creíble", y sugirió que con ello busca evadir responsabilidades para desviar la atención de sus carencias en materia de protección ciudadana.

"Kabul permanece comprometido con los valores islámicos y rechaza categóricamente el asesinato o el daño a personas inocentes con fines políticos", añadió Khwarazmi.

Por su parte, el Gobierno de la India rechazó las acusaciones de Islamabad y afirmó que es "desafortunado" que Pakistán, en lugar de abordar los problemas que afectan a su tejido social, opte por "engañarse a sí mismo culpando a otros de sus males internos".

"La India rechaza todas y cada una de estas alegaciones, que son tan infundadas como inútiles", sentenció la cancillería india en un comunicado.

Este cruce de acusaciones surge tras las afirmaciones del ministro de Estado para el Interior de Pakistán, Talal Chaudhry, que aseguró que el suicida, identificado poco después de la explosión, había realizado viajes frecuentes a Afganistán pese a no ser ciudadano de ese país.

Por su parte, el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, acusó a Nueva Delhi de utilizar "aliados externos" para desestabilizar Pakistán y sugirió una alianza entre la inteligencia india y los talibanes afganos. En su mensaje, aseguró que su país respondería la opresión "con toda su fuerza".

Es habitual que Pakistán denuncie que los grupos terroristas que atacan en su suelo, especialmente el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), o los talibanes paquistaníes, operan desde bases en Afganistán y actúan como enviados de la inteligencia india.

Sin embargo, tanto Kabul como Nueva Delhi rechazan sistemáticamente estas acusaciones, calificándolas de una táctica del Ejército paquistaní para justificar su incapacidad de contener la insurgencia interna.

Pese a las sospechas de Islamabad, el TTP, de orientación suní, se ha desmarcado del ataque a la mezquita chií, asegurando que sus objetivos se limitan a las fuerzas de seguridad y no a lugares de culto.