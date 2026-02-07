La lluvia, el viento y la nieve persisten en España con Andalucía en alerta máxima

Hasta ahora, el fuerte temporal ha causado dos muertos: una mujer que cayó hace unos días a un río de Málaga (sur) y el conductor de una máquina quitanieves hoy en Ávila (centro).

La borrasca Marta sucede este sábado a Leonardo, que ha dejado a su paso carreteras y líneas ferroviarias cortadas, ríos desbordados, presas próximas al máximo de capacidad, acuíferos y suelos saturados, tierras de labor inundadas, árboles y alumbrado público caídos y miles de millones de euros en pérdidas materiales.

Más del 80 % de los cortes de carretera se concentran en la región de Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz (suroeste), donde las inundaciones han causado cuantiosos daños materiales en casas, infraestructuras y explotaciones agropecuarias.

Especial impacto ha tenido el temporal en el pueblo gaditano de Grazalema (Cádiz), completamente evacuado, y no se descartan más desalojos por las crecidas fluviales. El puerto de Algeciras (Cádiz) ha cancelado las salidas previstas hoy hacia el Tánger Med (Marruecos), en el estrecho de Gibraltar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La mayoría de los trenes de cercanías de Andalucía mantienen la suspensión este sábado, según comunicó la empresa pública ferroviaria Renfe, y la línea de alta velocidad que parte de Madrid sufre también alteraciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los agricultores de la región calculan pérdidas de producción de más de 3.000 millones de euros (3.540 millones de dólares), mientras que los destrozos en las carreteras serían de 500 millones de euros (590 millones de dólares), aparte de los daños en otras infraestructuras y en propiedades particulares como viviendas y empresas.

El presidente del gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, advirtió de la gravedad económica del temporal, y solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

Las borrascas "han golpeado muy duramente al sector primario, que nos preocupa muchísimo", según Moreno, pues el 75 % de la superficie agraria está afectada.

La región limítrofe de Extremadura (oeste) se mantiene también en alerta por fenómenos atmosféricos adversos de intensidad elevada.

Los bomberos de Valencia (este) intervinieron desde el jueves en más de 500 servicios de auxilio, y la Policía Local en otros 300 a consecuencia del viento, que ha causado la caída de árboles, farolas y antenas y el desprendimiento de techos y fachadas, con al menos dos personas heridas.

La nieve afecta a 30 carreteras secundarias del territorio peninsular español, de las que diez están intransitables, la mayoría en la región de Castilla y León (noroeste).

El conductor de una máquina quitanieves murió hoy al precipitarse el vehículo por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico, sur de la provincia de Ávila.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayer visitó las zonas afectadas en Cádiz, siguió este sábado la evolución de la catástrofe en una reunión en la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en Madrid.