Las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido matan a 24 desplazados en Sudán, según Red de Médicos

La ONG informó en un comunicado en sus redes sociales que los viajeros se dirigían a Al Rahad, en Kordofán del Norte, y dos de los fallecidos son bebés, y además hay varios heridos que no enumeró y que fueron llevados a la localidad de destino para recibir tratamiento "en condiciones humanitarias y de salud difíciles".

La red responsabilizó a las FAR de la acción y llamó a la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias a actuar para proteger a los civiles y exigir responsabilidades por la masacre.

El ataque se suma a al menos otras cuatro acciones similares de las FAR esta semana, la última hace dos días en Al Kiwek, en Kordofán del Sur, en la que murieron 22 personas, entre ellos el director del Hospital Militar Al Kiwek y tres miembros del personal médico, mientras otros ocho resultaron heridos.

Los bombardeos se producen después de que el Ejército sudanés anunciara recientemente el levantamiento del asedio sobre Kadugli y Dilling -segunda ciudad más grande del estado-, y avanzara la apertura de un corredor humanitario para permitir la entrada de suministros por una carretera clave que también conecta con Al Kiwek.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las FAR y su aliado el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte (MLPS-N) llevan sitiando las ciudades de Kadugli y Dilling desde principios de la guerra, y continúan realizando bombardeos de artillería y ataques con drones contra ambas ciudades, que han causado decenas de muertos y heridos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El recrudecimiento de los combates en Kordofán -centrados sobre todo en el estado de Kordofán del Sur- se debe a los intentos de las partes en conflicto de controlar esa vasta región por su situación y recursos estratégicos, pues además de ser rica en petróleo es también un importante punto de conexión entre el oeste y el centro del país.

La guerra entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar comenzó a mediados de abril de 2023 y ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de trece millones a abandonar sus hogares.