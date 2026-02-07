Las reservas chinas de divisas extranjeras aumentaron un 1,23 % intermensual en enero

El incremento con respecto a la cifra final de diciembre fue de unos 41.200 millones de dólares, indicó en su página web la institución, que lo atribuyó al descenso del índice dólar y a la subida en los precios de los principales activos financieros mundiales.

"El funcionamiento de la economía china mantuvo una tendencia de estabilidad con avances, mostrando una mayor resiliencia del desarrollo, lo que proporciona respaldo para que el tamaño de las reservas de divisas se mantenga básicamente estable", apunta el comunicado.

Las reservas de divisas extranjeras del gigante asiático crecieron un 4,86 % a lo largo de 2025 hasta cerrar el año en 3,36 billones de dólares.