Multan a Petrobras por derrame de fluido tras perforación petrolera cerca del Amazonas

La petrolera estatal tiene un plazo de 20 días para pagar la multa o presentar defensa administrativa, según la nota enviada por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).

El incidente ocurrió el pasado 4 de enero y, según la comunicación de Ibama, se originó en la instalación Navio Sonda 42, que descargó 18,44 metros cúbicos de "Fluido de Perforación de Base no Acuosa", una mezcla aceitosa utilizada en la exploración y producción de hidrocarburos.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el producto derramado "accidentalmente" en el mar contiene componentes clasificados en la "categoría de riesgo B", lo que representa un "riesgo medio para la salud humana y el ecosistema acuático".

El organismo subrayó que la sanción se enmarca en los procedimientos de fiscalización y control de actividades de exploración en áreas sensibles.

Luego del incidente, la Agencia Nacional de Petróleo y Gas, (ANP regulador) suspendió las labores de perforación que adelantaba Petrobras en el pozo, pionero en la región y donde la estatal recibió en octubre pasado autorización para hacer exploraciones tras aguardar por varios años la licencia ambiental.

Esta semana el organismo autorizó la reactivación de las actividades siempre y cuando la petrolera estatal cumpla con unos requerimientos exigidos por el regulador.

Petrobras ha insistido que el fluido vertido en el mar atiende las exigencias de toxicidad permitidas y que es biodegradable, por lo que no causa daños ni al medioambiente ni a las personas.

La perforación del pozo en mención ha sido fuertemente criticada por ecologistas que consideran el área circundante de "extrema sensibilidad" por albergar reservas ambientales, territorios indígenas, manglares y arrecifes de coral, así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción.