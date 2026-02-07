Rusia derriba 82 drones ucranianos, más de la mitad atacaron la región rusa de Volgogrado

"Durante la pasada noche, entre las 23:00 (hora Moscú) del 6 de febrero y las 07:00 del 7 de febrero, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 82 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más de la mitad (45) fueron abatidos en la región rusa de Volgogrado, a unos 900 kilómetros al sureste de Moscú.

Las autoridades locales no se pronunciaron públicamente al respecto.

Ocho fueron derribados en Briansk, seis en Rostov, otros seis en Sarátov, cuatro en Oriol, cuatro más en Tver y tres en Kursk.

También fue interceptado un dron en cada una de las siguientes regiones: Astraján, Bélgorod, Vorónezh, Kaluga, Lípetsk y Smolensk.

Ayer, Defensa comunicó haber abatido 38 drones ucranianos, mientras que Ucrania denunció que Rusia lanzó contra el país más de 328 apartados aéreos no tripulados.