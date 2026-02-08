Detenidos dos sospechosos del intento de asesinato de general ruso, tercero huyó a Ucrania

"Se ha identificado a los siguientes ciudadanos rusos: Víktor Vasin, nacido en 1959, detenido en Moscú, y Zinaida Serebrítskaya, nacida en 1971, quien huyó a Ucrania", señaló el FSB en un comunicado en su página web.

Al mismo tiempo, los servicios secretos rusos explican que el autor del crimen huyó a Dubái justo tras cometer el atentado.

"Con la colaboración de los Emiratos Árabes Unidos, el ciudadano ruso Liubomir Korba, nacido en 1960, autor material del crimen, también fue detenido en Dubái y entregado a las autoridades rusas", añaden.

Korba, de origen ucraniano, admitió su culpabilidad, según fuentes judiciales que cita la agencia TASS.

Las autoridades rusas acusan a Ucrania de estar detrás del crimen.

"Se ha establecido que Korba llegó a Moscú a finales de diciembre del año pasado siguiendo instrucciones de los servicios especiales ucranianos para perpetrar el atentado terrorista", declaró la portavoz del Comité de Instrucción ruso, Svetlana Petrenko.

También se identificó el arma del crimen, una pistola Makárov con silenciador, que se encontró enterrada en la nieve cerca de la residencia de Alexéyev.

Las autoridades rusas difundieron esta mañana un vídeo del seguimiento del principal sospechoso, que incluye imágenes que muestran la huida del pistolero grabadas por cámaras de vigilancia de portales de edificios y autobuses.

También publicaron un vídeo de la detención de Korba tras aterrizar en Moscú.

Alexéyev fue tiroteado este viernes después de que esta misma semana su jefe, Ígor Kostiukov, al frente del Directorio Principal del Alto Estado Mayor (GRU), se reuniera en Abu Dabi con las delegaciones ucranianas y estadounidenses para negociar una posible paz en Ucrania.

Recibió varios disparos en abdomen, brazo y pierna en su domicilio en Moscú, según la prensa rusa.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acusó a Ucrania de estar detrás del crimen con el objetivo de torpedear las negociaciones de paz en las que su jefe encabeza la delegación rusa.

El atentado contra Alexéyev se suma a una larga lista de ataques contra altos mandos militares rusos, con el último en diciembre, cuando el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.

El general es responsable de los grupos mercenarios que prestan sus servicios paramilitares internacionalmente.

También es conocido porque negoció con el líder del grupo de mercanarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, cuando este se amotinó en junio de 2023 y, de hecho, tomó las guarniciones militares de la ciudad rusa de Rostov, de un millón de habitantes.

El portal independiente The Insider señala que el general jugó un papel importante en la organización de la infructífera inicial invasión rusa de Ucrania en 2022.