El expríncipe Andrés invitó a Epstein y mujer rumana 'muy mona' al palacio de Buckingham

Los mensajes, parte de los llamados archivos Epstein, muestran que la chica fue invitada a petición del magnate, quien estaba en Londres y quería que lo acompañara a la cita junto con otros conocidos.

Los intercambios entre los dos hombres revelan que Epstein contactó con el antiguo duque de York para verse y que éste le ofreció varias opciones, entre ellas ir a un restaurante o a un salón privado.

"Alternativamente, podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y con mucha privacidad", propuso el hermano de Carlos III, que firmó con su inicial 'A'.

Epstein respondió: "Bp (por Palacio de Buckingham), por favor (cor)". Y más tarde añadió: "Quiero tiempo en privado contigo; sin embargo, estoy aquí con (nombres censurados), ¿debería traerles para dar algo de vida?".

"Sí. ¡Aquí hay mucho espacio para charlar! Tráeles", replicó el hoy llamado Andrés Mountbatten-Windsor, que fue despojado de sus títulos por el rey el pasado octubre al conocerse el alcance de su relación con el fallecido millonario.

Posteriormente, Epstein escribió: "Añade una más (nombre censurado), rumana muy mona".

No hay detalles sobre cómo se desarrolló la velada ni del resto de los invitados, pero, al día siguiente, Epstein dijo a la mujer en un correo que Andrés la había encontrado muy guapa.

"Y tú no querías ir porque no te gustaban tus vaqueros; estabas perfecta y Andrés pensó que eras bella. Ningún hombre mira la ropa, ven más allá, qué hacemos ahora", afirmó en el mensaje el magnate, muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Andrés se retiró de la vida pública en 2019 ante la presión social por su amistad con Epstein, que aumentó cuando en 2025 la estadounidense Virginia Giuffre publicó un libro de memorias donde detallaba que el entonces príncipe abusó de ella al menos en tres ocasiones cuando era menor de edad.

El segundo hijo varón de Isabel II, que niega las acusaciones, llegó en 2022 a un millonario acuerdo judicial con Giuffre -que se suicidó el pasado abril a los 41 años- para que ésta retirara su demanda civil.

Tras despojarle de su título hereditario de príncipe en octubre, Carlos III ordenó a su hermano mudarse de la mansión de Royal Lodge en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres) a una casa en la finca de Sandringham (este de Inglaterra), propiedad privada del soberano.