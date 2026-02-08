El presidente de Israel inicia visita a Australia entre el duelo por Bondi y protestas

La llegada de Herzog fue confirmada por la Embajada de Israel en Australia en su cuenta de X, que difundió varias imágenes del mandatario junto a la primera dama, Michal Herzog, a su llegada al país, donde fueron recibidos por el embajador israelí en Australia, Amir Maimon, y su esposa.

El presidente israelí, que comienza hoy una visita oficial de cuatro días, fue invitado por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, para acompañar a la comunidad judía en el proceso de duelo y expresar solidaridad tras el atentado, perpetrado por dos individuos armados influenciados por la ideología extremista del Estado Islámico.

Según explicó Albanese el domingo, la visita "tiene como objetivo apoyar a la comunidad judía" tras un ataque que calificó de "devastador". El jefe de Gobierno adelantó que se reunirá junto a Herzog con las familias de las víctimas. "Eran esposos, padres, hijas, hermanas, amigos, seres queridos", subrayó.

El ataque terrorista del pasado 14 de diciembre en Bondi dejó 16 muertos, incluido uno de los asaltantes, un padre y un hijo, que dispararon contra las personas congregadas en un acto por la festividad judía de Janucá junto a la conocida playa.

De acuerdo con un comunicado difundido desde Israel, Herzog y la primera dama visitarán comunidades judías en distintos puntos de Australia para expresar apoyo y fortaleza tras el atentado, además de participar en actos comunitarios y mantener reuniones oficiales con altas autoridades australianas, incluido Albanese y líderes de distintos partidos políticos.

La visita coincide con un clima de tensión en Sídney, donde este lunes se esperan protestas a favor de Palestina. El colectivo Grupo de Acción Palestina convocó una manifestación frente al Ayuntamiento de la ciudad, con una asistencia estimada de unas 5.000 personas, según los organizadores.

Las protestas llegan después de que el Gobierno australiano declarara la visita como un "evento mayor", lo que otorga poderes especiales a la Policía. Los organizadores recurrieron esta decisión ante los tribunales de la ciudad, al considerar "draconianas" las medidas de seguridad, que permiten restringir o denegar concentraciones en el centro de Sídney y en zonas del este de la ciudad, incluida Bondi.

Las principales ciudades del país, entre ellas Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaida y Hobart, acogerán también protestas convocadas para este lunes y para los próximos días.

Las autoridades australianas reforzaron la seguridad tras el atentado y, el pasado jueves, un tribunal acusó a un joven de 19 años por publicar amenazas de muerte contra "un jefe de Estado extranjero o una persona protegida internacionalmente", en referencia a Herzog, un delito que puede conllevar hasta diez años de prisión.