La coalición gobernante nipona asegura dos tercios de la Cámara Baja, según proyecciones

A las 23:00 hora local (14:00 GMT) de este domingo, NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

La agencia de noticias Kyodo, por su parte, proyectó que la coalición gobernante tenía "asegurada" la victoria de más de 300 escaños, aunque los resultados oficiales de la contienda no se esperan hasta el lunes.

Takaichi superaría así en solitario la mayoría absoluta de 233 escaños que se marcó como meta, y la amplia mayoría de la coalición gobernante le permitiría aprobar proyectos de ley rechazados en la Cámara Alta, donde ambos partidos están en minoría.

A la vista de las proyecciones, la primera mujer en gobernar el país asiático prometió continuidad en el Gobierno.

"Han pasado poco más de tres meses desde la formación del Gabinete (de gobierno). Los miembros del Gabinete son personas que he elegido con confianza y que actualmente están trabajando muy duro, por lo que no me he planteado cambiarlos", aseguró la mandataria en una entrevista con la cadena japonesa TV Tokyo.

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder)

Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral, según las proyecciones de NHK.

El populista Sanseito, marcadamente antiinmigración, obtendría según las proyecciones de NHK entre 5 y 14 escaños, frente a los dos con los que contaba en la Cámara Baja antes de su disolución. Sohei Kamiya, el líder de la formación, afirmó en declaraciones a NHK "haber recibido un gran impulso", aunque "no pudimos extender el recuento de votos como esperábamos" debido al auge del PLD.

La jornada electoral estuvo marcada por las fuertes nevadas, que obligaron a algunos colegios electorales a aplazar su apertura o cerrar antes de la hora prevista, aunque el voto anticipado superó al de otras citas electorales.