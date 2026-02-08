Perú asegura que millonario acuerdo de infraestructura vial con Francia sigue vigente

"Los contratos de los proyectos estratégicos continúan plenamente vigentes, tanto los relacionados con la nueva Carretera Central, Puente y Vía Expresa Santa Rosa", señaló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en un comunicado.

El MTC precisó que se ha resuelto el contrato con la empresa de ingeniería y consultoría en construcción Egis, pero que esa medida "no afecta en absoluto la continuidad del proyecto de la nueva Carretera Central, considerado uno de los megaproyectos más importantes del país".

Medios locales señalaron el pasado jueves que Perú había decidido cancelar de manera unilateral el G2G con Francia para la construcción de carreteras por un valor de 26.500 millones de soles (unos 8.000 millones de dólares), tras aducir supuestos actos de corrupción y malas prácticas de la empresa consultora en otros países.

Sin embargo, el ministerio explicó en su comunicado que "la decisión tomada no impacta los contratos, cronogramas ni procesos en curso vinculados a la Carretera Central, que continúan avanzando en el marco de sus respectivos compromisos técnicos y presupuestarios".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El MTC anunció que ahora coordinará con la Embajada de Francia en Perú y la Cancillería peruana para que, bajo el acuerdo G2G, "se designe una nueva empresa con los estándares técnicos y éticos requeridos para brindar la asistencia técnica que demanda un proyecto de la magnitud de la Carretera Central".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El contrato con Francia fue firmado en 2021 con el objetivo de que empresas de ese país se hagan cargo de la gestión de los proyectos de infraestructura vial y den asistencia a Provías Nacional para sacar adelante las licitaciones de las obras.

La Nueva Carretera Central, presupuestada en 24.500 millones de soles (unos 7.286 millones de dólares), debe conectar a Lima con el centro del país, a través la cordillera de los Andes.

Por su parte, la Vía Expresa Santa Rosa implica la construcción de un viaducto elevado desde la Costa Verde de Lima hasta el aeropuerto internacional de la capital peruana, que incluye un puente sobre el río Rímac que debía estar listo desde el año pasado, y cuyo presupuesto total bordea los 600 millones de dólares.