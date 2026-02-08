Repetición parcial de elecciones en parte serbia de Bosnia confirma victoria nacionalista

Según los resultados anunciados por la Comisión Electoral Central (CIK), el candidato de la gobernante Unión de Socialdemócratas Independientes (SNSD) mantuvo su estrecha ventaja sobre el candidato opositor Branko Blanusa, del Partido Serbio Democrático (SDS).

Debido a irregularidades registradas en las elecciones del 23 de noviembre pasado en la República Srpska (RS), la votación fue repetida hoy para unos 84.500 ciudadanos en 136 de los 2.200 colegios electorales del ente serbio de Bosnia-Herzegovina.

El resultado fue recibido con satisfacción por el propio Dodik, líder del SNSD, quien destacó que hoy se logró incluso un mejor resultado que en los comicios del año pasado.

El SNSD “ha vencido" al Alto Representante en Bosnia-Herzegovina, Christian Schmidt, dijo Dodik, al que calificó como un "factor internacional que sembró el desorden en la RS junto con la chusma bosnio-musulmana".

En las elecciones anticipadas de noviembre pasado, Karan había obtenido unos 200.000 votos, es decir, el 50,90 %. Por su parte, Branko Blanusa reconoció la derrota y aseguró que hubo nuevamente irregularidades en el proceso electoral hoy.

“No estoy decepcionado. Un partido, una experiencia. Se puede ganar y se puede perder. Es hora de prepararnos mejor para las elecciones de octubre. Hubo compra de votos”, dijo el candidato opositor ante la prensa.

Karan ejercerá como presidente de la RS hasta octubre próximo, cuando están previstas las elecciones generales en el balcánico, dividido desde el final de la guerra civil en 1995 en dos entes, uno serbio y otro compartido entre croatas y bosniacos (musulmanes).