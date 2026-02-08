Socialdemócratas alemanes comienzan a actualizar su programa con la mirada puesta en Trump

De acuerdo con las resoluciones adoptadas el fin de semana por la dirección del SPD, la formación gubernamental germana quiere responder a lo que llama el "nuevo orden mundial de Washington".

La reciente acción militar de la administración de Trump en Venezuela y la presión a la que Washington sometió a Dinamarca por Groenlandia han supuesto una "crisis transatlántica" que plantea "desafíos de seguridad, económicos y sociales", según la resolución de cuestiones internacionales aprobada este domingo por la dirección del SPD.

Ante esos desafíos, según los socialdemócratas germanos, se deben fortalecer las estructuras de seguridad europeas y la autonomía estratégica de Europa, apoyar a Ucrania, crear nuevas asociaciones internacionales, asegurar la soberanía digital del Viejo Continente y la resiliencia democrática además de repensar las relaciones con EE.UU.

"Los Estados Unidos seguirán siendo un socio fundamental en materia política, económica y de seguridad también en el futuro", según el documento, que invita a "reconocer las dependencias que existen" con el país de Trump y a mantener contactos con su administración al igual que con políticos republicanos y demócratas moderados, entre otros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las cuestiones internacionales marcaron parte de los debates que los socialdemócratas tuvieron este fin de semana de lanzamiento de la redacción de su nuevo programa básico, aunque la dirección del SPD también aprobó una resolución para incentivar la competitividad y otra para comprometer al partido con las reformas del estado de bienestar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El "programa básico" del SPD, que se ha descrito como "la brújula" política del partido, necesita una renovación dado que el último aprobado tiene casi 20 años, pues se aprobó en Hamburgo en 2007.

Dicho texto data de una época en la que los socialdemócratas contaban con el apoyo de un tercio del electorado.

Desde entonces, en las elecciones generales celebradas en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025, el SPD no ha logrado alcanzar el 30 % de los votos.

En la última cita con las urnas, celebrada hace un año, el SPD encajó el peor resultado de su historia: un 16,4 %.

Los socialdemócratas quedaron por detrás de Alternativa para Alemania (AfD, 20,8 %), formación de ultraderecha que ahora es la principal fuerza de la oposición, y de la triunfadora Unión (28,5 %) que tuvo como candidato al ahora canciller Friedrich Merz.

Un sondeo publicado este domingo por el 'Bild am Sonntag' señala que el SPD obtendría un 16 % de los votos en caso de celebrarse nuevas elecciones generales, por lo que los socialdemócratas quedarían muy lejos de AfD (26 %), el partido más votado, y de la Unión de Merz (25 %).

El nuevo "programa básico" de la socialdemocracia alemana, según han expresado los copresidentes del partido, Bärbel Bas, ministra de Trabajo, y Lars Klingbeil, ministro de Hacienda y vicecanciller, tendría que estar listo antes de 2027, por lo que se gestará en un 2026 que presenta grandes citas regionales con las urnas.

Próximamente celebran elecciones los estados federados de Baden-Würtemberg, región del suroeste que votará el próximo 8 de marzo, y Renania-Palatinado, en el oeste y cuya cita con las urnas tendrá lugar el 22 de ese mes.

Al SPD, en Baden-Würtemberg los sondeos le atribuyen alrededor de un 10 % de los votos, por lo que quedaría en cuarta posición, mientras que en Renania-Palatinado se le concede un 26 %, cerca de la favorita, la Unión Cristianodemócrata (CDU, 29 %).

Este año, además, celebran elecciones el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt, cuya votación será el 6 de septiembre y, catorce días después, elegirán a sus representantes en sus parlamentos regionales la ciudad-estado de Berlín y el estado federado Mecklemburgo Pomerania-Occidental, también en el este germano.