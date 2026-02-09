Argentina renueva el directorio de la empresa nuclear estatal tras denuncia de corrupción

Demian Reidel, quien al momento de ser designado como presidente de Nucleoeléctrica Argentina por el presidente Javier Milei se desempeñaba como su jefe de Gabinete de Asesores, fue reemplazado por el bioquímico Juan Martín Campos, según anunció la compañía estatal a través de la red social X.

La renovación del directorio se produjo después de que ATE presentara, el pasado 19 de enero, una denuncia formal ante la compañía "por la existencia de indicadores consistentes de desvíos graves en la gestión de contratos y administración de fondos, con impacto presupuestario y riesgo institución", según el documento al que accedió EFE.

De acuerdo con la denuncia, la empresa pagó 1.000 % más de lo presupuestado originalmente por un servicio de software y contrató a una empresa de limpieza que cobró 140 % más que los precios dominantes en el mercado.

Además del pago de sobreprecios, ATE también denunció irregularidades en el proceso de licitación de los servicios de limpieza en dos centrales nucleares y un hotel destinado a visitantes de una de las plantas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el escándalo, Reidel fue sustituido junto a dos directores de la compañía nombrados por él: Marcelo Famá y Hernán Pantuso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reidel dejó su puesto como jefe de asesores del presidente Milei el 21 de junio de 2025 para dedicarse al desarrollo del llamado "Plan Nuclear Argentino", una iniciativa que, según anunció entonces, tenía como objetivo "posicionar al país en la vanguardia energética mundial y atraer inversiones".

Este plan fue cuestionado por expertos, que denuncian la cancelación por parte del Gobierno del proyecto de construcción de la cuarta central nuclear en Argentina y también la desfinanciación de la obra para el primer reactor modular pequeño, el CAREM, iniciada en 2014.

Científicos nucleares han denunciado, además, una importante merma de su poder adquisitivo debido a los bajos salarios, que, según la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (Fetera), alcanzó un 64 %.

El resto del directorio renovado este lunes quedó conformado por Martín Porro en la Vicepresidencia y Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun como directores.

El pasado 30 de septiembre, el Gobierno de Milei comenzó el proceso de privatización parcial de la compañía nuclear, con el anuncio de que iba a poner a la venta el 44 % de las acciones.